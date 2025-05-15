Следственный комитет сообщил о нападении собак на ребенка в Республике Коми
В Республике Коми собаки на самовыгуле напали на ребенка. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Инте собаки на самовыгуле напали на ребенка. Девочку спас прохожий», — говорится в сообщении.
СК организована проверка данного инцидента. В центральный аппарат ведомства затребован доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского следственного управления (СУ) СК Андрею Исаеву доложить о ходе расследования.
Ранее, 24 апреля, источник «Известий» сообщил о госпитализации девочки в Дагестане после укуса собаки. Уточнялось, что в отношении родителей ребенка был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).