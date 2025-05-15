В поджогах недвижимости британского премьера Стармера обвинили украинца
Гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в двух поджогах недвижимости, принадлежащей премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила вещательная корпорация Би-би-си (BBC).
«Гражданину Украины Роману Лавриновичу были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая поджог с намерением подвергнуть опасности жизнь человека», — говорится в материале.
Обвинения касаются трех эпизодов: поджог автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожар в частном доме премьер-министра на той же улице и пожар по адресу, по которому он ранее проживал.
Он был арестован в Сиденхэме, юго-восточный Лондон, во вторник, добавили в корпорации. В пятницу, 16 мая, мужчина предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.
12 мая пожарная служба Лондона предупредила полицию о возгорании в частном доме на севере столицы, принадлежащем Стармеру. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.