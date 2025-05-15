СМИ сообщили о завершении встречи главы МИД Турции с делегацией РФ в Стамбуле

Встреча главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским завершилась. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на турецкий МИД.

«На пятницу (16 мая. — Ред.) запланирован ряд дополнительных встреч в различных форматах», — отметило агентство в своем Telegram-канале.

Как указано, в этот день состоится трехсторонняя встреча между Турцией, США и Украиной, а также между Турцией, РФ и Украиной.

По данным СМИ, четырехсторонняя встреча с участием США, России, Украины и Турции пока не подтверждена.

Мединский ранее в этот день отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры как продолжение мирного процесса, который был прерван Киевом три года назад.