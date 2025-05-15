«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России

Футбольный клуб (ФК) «Ростов» обыграл московский «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

У «Ростова» отличились полузащитник Кирилл Щетинин (31-я минута) и нападающий Николай Комличенко (78-я). Единственный гол «Спартака» сумел забить нападающий Ливай Гарсия на 76-й минуте матча.

В суперфинале Кубка России «Ростов» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдет на стадионе «Лужники» 1 июня.

ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России днем ранее, когда дома обыграл питерский «Зенит» со счетом 2:0. Голы у армейцев забили Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев.