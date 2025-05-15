В Татарстане неизвестные избили помогавшего пострадавшим в ДТП врача

В Татарстане совершено нападение на медицинского работника, который остановился, чтобы помочь пострадавшим в автомобильной аварии. По факту инцидента заведено уголовное дело, сообщил 15 мая Следственный комитет (СК) России.

Информация о происшествии появилась в местной прессе.

«В СМИ сообщается, что в Балтасинском районе Татарстана неизвестные избили врача, остановившегося помочь пострадавшим в ДТП. Один из нападавших угрожал медику пистолетом», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следственными органами СК России по Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично о ходе расследования.

Ранее, в конце января, в Московской области трое мужчин напали на фельдшера скорой помощи. Как сообщили в главном управлении МВД России по региону, врачи прибыли на вызов в рабочий поселок Андреевка городского округа Солнечногорск для оказания помощи местной жительнице. Трое мужчин находились в доме и напали на фельдшера в результате конфликта. На следующий день было задержано двое местных жителей, в отношении них было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.