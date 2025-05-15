Решение Германии выдвинуть на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) действующую главу МИД ФРГ Анналену Бербок — это плевок в адрес всемирной организации. Об этом 15 мая заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе интерактивного диалога с Бербок, опубликованного на сайте ООН.

По его словам, РФ имеет все основания сомневаться в том, что Бербок на посту председателя Генеральной Ассамблеи сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога.

Полянский отметил, что Бербок не раз показывала «профнепригодность, крайнюю ангажированность и незнание основ дипломатии».

9 мая Полянский заявил, что у Москвы есть сомнения по поводу беспристрастности возможного выдвижения на пост председателя ГА ООН Бербок. Он напомнил, что Бербок также не любят из-за настырного продвижения приоритетов, которые многие страны — члены ООН не разделяют, из-за чего у них возникает беспокойство, сможет ли она действовать беспристрастно.