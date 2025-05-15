США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

США ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников и финансовых посредников ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом 15 мая сообщил американский Госдепартамент на своем сайте.

Как указывает ведомство, лица, находящиеся в Ливане и Иране, «сотрудничают с руководством «Хезболлы» для управления значительными финансовыми переводами от международных доноров, которые являются ключевыми для бюджета организации».

Отмечается, что эта мера поддерживает политику президента США Дональда Трампа по максимальному давлению на Иран и якобы связанные с ним организации, включая ливанское движение.

Помимо этого, США планируют продолжить поддержку Ливана, выявляя и блокируя схемы финансирования «Хезболлы». Уточнятся, что США будут использовать все доступные инструменты до тех пор, пока шиитское движение не перестанет угрожать народу Ливана и всему региону.

Ранее, 28 марта, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) США ввело санкции против пяти физических лиц и трех организаций, которых считает связанными с «Хезболлой». OFAC считает, что внесенные в список лица и организации участвуют в ливанской сети по обходу санкций, поддерживающей финансовую команду шиитского движения.