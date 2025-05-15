Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что в новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России войдет положение о возможности распоряжаться замороженными в Европе российскими активами.

«Мы как раз проясняем это. Если будет возможность привлечь деньги на чистой правовой основе, то мы это сделаем», — сообщил политик 15 мая газете Die Zeit.

Одновременно канцлер признал, что для финансового рынка Европы данный шаг сопряжен с определенным риском.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 15 мая заявила, что Европейский союз немедленно начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России, отметив, что принятие 17-го пакета был абсолютно правильным решением.

14 мая агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, направленных против России. Под санкции попадут российские суда, а также компании из Китая, ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнама и Узбекистана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что запугивать Россию санкциями — это «пустое дело». Он отметил, что страна уже привыкла к санкциям и знает, как смягчить их последствия.