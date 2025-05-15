Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia

На выставке HeliRussia 15 мая представили новые разработки в области беспилотной авиации и летающих роботов-доставщиков.

Одной из ключевых новинок стал беспилотный самолет «Объединенной авиационной корпорации» (УАК). По словам конструктора и представителя компании Евгения Рубцова, этот аппарат предназначен для автоматической доставки грузов.

«В точке А вы загрузили какой-то груз, <...> закрыли откидную часть фюзеляжа, выбрали пункт назначения, и беспилотник в автоматическом режиме выполняет полет. <...> По сути, это летающий робот-доставщик», — рассказал Рубцов.

Компания «Эйбург» продемонстрировала беспилотники, в которых практически все комплектующие и разработки российские. Среди представленных моделей — аппараты для перевозки грузов весом до 30 кг и до 150 кг.

«У нас представлена кабина вертолета Ми-8 полностью нашей разработки, нашего изготовления, наши индикаторы панелей и вычислители», — отметил представитель «Эйбург» Николай Бурдин.

HeliRussia не только дает возможность показать достижения российской индустрии, но и привлекает на рынок страны лучшие мировые компании, а также способствует развитию международного сотрудничества. Помимо этого, выставка служит площадкой для деловых переговоров с зарубежными партнерами.

18-ая Международная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia проходит с 15 по 17 мая в Подмосковье в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Ранее, 5 февраля, в госкорпорации «Ростех» сообщили, что на выставке NAIS-2025 будет представлен авиадвигатель ПД-8 для лайнера SJ-100. Отмечается, что двигатель создан с применением новейших российских материалов и передовых технологий. В его разработке были задействованы ведущие предприятия авиационной отрасли РФ.