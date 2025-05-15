Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На выставке HeliRussia 15 мая представили новые разработки в области беспилотной авиации и летающих роботов-доставщиков.

Одной из ключевых новинок стал беспилотный самолет «Объединенной авиационной корпорации» (УАК). По словам конструктора и представителя компании Евгения Рубцова, этот аппарат предназначен для автоматической доставки грузов.

«В точке А вы загрузили какой-то груз, <...> закрыли откидную часть фюзеляжа, выбрали пункт назначения, и беспилотник в автоматическом режиме выполняет полет. <...> По сути, это летающий робот-доставщик», — рассказал Рубцов.

Компания «Эйбург» продемонстрировала беспилотники, в которых практически все комплектующие и разработки российские. Среди представленных моделей — аппараты для перевозки грузов весом до 30 кг и до 150 кг.

«У нас представлена кабина вертолета Ми-8 полностью нашей разработки, нашего изготовления, наши индикаторы панелей и вычислители», — отметил представитель «Эйбург» Николай Бурдин.

HeliRussia не только дает возможность показать достижения российской индустрии, но и привлекает на рынок страны лучшие мировые компании, а также способствует развитию международного сотрудничества. Помимо этого, выставка служит площадкой для деловых переговоров с зарубежными партнерами.

18-ая Международная выставка вертолетной индустрии и беспилотных авиационных систем HeliRussia проходит с 15 по 17 мая в Подмосковье в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

Все в сад: основой беспилотной авиации станут агродроны
Участники форума вертолетной индустрии HeliRussia рассказали о трудностях развития отрасли

Ранее, 5 февраля, в госкорпорации «Ростех» сообщили, что на выставке NAIS-2025 будет представлен авиадвигатель ПД-8 для лайнера SJ-100. Отмечается, что двигатель создан с применением новейших российских материалов и передовых технологий. В его разработке были задействованы ведущие предприятия авиационной отрасли РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025