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СМИ анонсировали встречу главы МИД Турции с российской делегацией в Стамбуле

DHA: встреча Фидана с делегацией РФ состоится в офисе президента Турции
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Фото: TASS/ABACA/DIA Images
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Глава МИД Турции Фидан встретится с возглавляющим российскую делегацию помощником президента РФ Владимиром Мединским и другими ее участниками в президентском офисе во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом 15 мая пишет агентство DHA со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

Ранее в этот день глава турецкого МИДа провел пресс-конференцию по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Анталье, отметив, что у Украины и РФ разные позиции по урегулированию конфликта.

«В то время как украинская сторона выступает за безоговорочное прекращение огня, начинающееся немедленно, российская сторона, насколько мы понимаем, придерживается позиции, что в первую очередь необходимо понять и согласовать определенные условия», — приводит его слова TRT Haber.

Российская делегация готова к началу переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу

Мединский ранее в этот день отметил, что российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Он указал, что российская сторона рассматривает непосредственные переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, который был прерван Украиной три года назад.

До этого президент Украины Владимир Зеленский, проведший встречу в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил, что переговоры могут состояться сегодня вечером или завтра. По его словам, делегация Украины отправилась из Анкары в Стамбул, ее возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

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