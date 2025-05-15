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В Челябинской области возбудили дело из-за услуг аренды электросамокатов

В Челябинской области изъяли свыше 1,5 тыс. самокатов по уголовному делу
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Фото: Следственный комитет РФ
dzen
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Многочисленные нарушения выявили при работе организаций, предоставляющих услуги по прокату электросамокатов в Челябинской области. Об этом 15 мая сообщили в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

«Руководство коммерческих организаций <…> не обеспечило надлежащие условия для их (электросамокатов. — Ред.) эксплуатации, в том числе не поддерживали безопасное состояние средств, не предусмотрели идентификацию арендатора транспорта, не проводили анализ и не устраняли причины ДТП, не информировали пользователей транспорта о качестве технических средств», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору»). После этого на территории региона изъяли больше 1,5 тыс. электросамокатов для изучения их состояния.

В СК сообщили, что из-за упомянутых нарушений с 1 января 2024 года 130 человек пострадали в результате ДТП с участием электросамокатов.

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13 мая в СУ СК сообщили, что пожилой мужчина в Челябинске получил травмы после наезда ребенка на арендованном электросамокате. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан»).

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