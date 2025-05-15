Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Общество
«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

Пловец Льюис Пью начал заплыв в водах с белыми акулами у побережья Массачусетса

0
EN
Фото: AP/Charles Krupa
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Британский спортсмен Льюис Пью, известный тем, что плавал в Арктике и Антарктике, начал 100-километровый заплыв вокруг острова Мартас-Винъярд в американском штате Массачусетс, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты белых акул. Об этом 15 мая сообщило агентство Associated Press.

Маршрут пловца пролегает в районе, где, по данным Аквариума Новой Англии, недавно было зафиксировано первое в этом сезоне появление белой акулы у побережья острова Нантакет.

Пью стартовал в воде температурой около 8 °С в начале сезона миграции белых акул. Он рассчитывает преодолеть дистанцию в 100 км примерно за 12 дней.

«Заплыв планируется приурочить к 50-летию «Челюстей» (фильма Стивена Спилберга. — Ред.). 55-летний пловец специально принимает вызов, потому что хочет изменить общественное восприятие уязвимых животных. Он говорит, что блокбастер 1975 года оклеветал их», — уточнили в издании.

Кушать подано: 10 лучших фильмов с участием акул
Зубастые твари продолжают пугать зрителей

В августе 2021 года Пью совершил «самый холодный заплыв на Земле» в Арктике, чтобы подчеркнуть скорость таяния полярных ледников. Он плавал в почти замерзающих водах, кроме того, дополнительную сложность представлял холодный ветер.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025