Пловец Льюис Пью начал заплыв в водах с белыми акулами у побережья Массачусетса
Британский спортсмен Льюис Пью, известный тем, что плавал в Арктике и Антарктике, начал 100-километровый заплыв вокруг острова Мартас-Винъярд в американском штате Массачусетс, чтобы привлечь внимание к необходимости защиты белых акул. Об этом 15 мая сообщило агентство Associated Press.
Маршрут пловца пролегает в районе, где, по данным Аквариума Новой Англии, недавно было зафиксировано первое в этом сезоне появление белой акулы у побережья острова Нантакет.
Пью стартовал в воде температурой около 8 °С в начале сезона миграции белых акул. Он рассчитывает преодолеть дистанцию в 100 км примерно за 12 дней.
«Заплыв планируется приурочить к 50-летию «Челюстей» (фильма Стивена Спилберга. — Ред.). 55-летний пловец специально принимает вызов, потому что хочет изменить общественное восприятие уязвимых животных. Он говорит, что блокбастер 1975 года оклеветал их», — уточнили в издании.
В августе 2021 года Пью совершил «самый холодный заплыв на Земле» в Арктике, чтобы подчеркнуть скорость таяния полярных ледников. Он плавал в почти замерзающих водах, кроме того, дополнительную сложность представлял холодный ветер.