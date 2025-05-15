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«Эксмо» отправило партнерам список книг с пропагандой ЛГБТ для изъятия из продажи

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Фото: Global Look Press/Polly Wreford
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Издательство «Эксмо» направило свои торговым партнерам письмо со списком книг, которые необходимо изъять из продажи или утилизировать их остатки в связи с расследованием дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Об этом 15 мая в пресс-службе издательства.

«Издательство «Эксмо» подтверждает список книг и его отправку торговым партнерам. Это требование о приостановке продаж в связи со следственными действиями», — приводит текст заявления РБК.

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В Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 15 мая были задержаны директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек. С ними проводятся следственные действия. Задержанным грозит наказание до восьми лет лишения свободы за пропаганду ЛГБТ.

Позже в главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по столице сообщили о задержании участников экстремистской организации, подозреваемых в издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ. Речь идет о троих сотрудниках ООО «Индивидуум принт», которые из корыстных побуждений издавали и продавали запрещенные издания.

14 мая пресс-служба «Эксмо» сообщила «Известиям», что правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ. Там отметили, что юристы «Эксмо» разбираются в ситуации и пытаются получить дополнительную информацию. Официальные копии документов им пока не предоставлены.

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