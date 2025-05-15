Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины

У США нет завышенных ожиданий от переговоров России и Украины, которые планируются в Стамбуле. Об этом 15 мая заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«По моей оценке, я не думаю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент [США Дональд Трамп] и президент [России Владимир] Путин не начнут напрямую взаимодействовать по этой теме», — приводит его слова агентство Reuters.

Рубио также выразил надежду, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся. Он добавил, что на них будут присутствовать турецкие и американские представители.

Ранее в тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что американская делегация прибыла в Стамбул на переговоры России и Украины. Он уточнил, что Рубио находится в Анталье. Туда же прибыли министры иностранных дел стран Европы, которые обсуждают вопросы урегулирования ситуации на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в этот день назвал интригой текущие события, связанные с переговорами делегаций из Москвы и Киева в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле. Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.