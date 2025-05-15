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Психосоматолог дала советы по развитию здоровых отношений в семье

Психосоматолог Тур: родители должны обнулить историю и приобретенные травмы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Врач-психосоматолог-нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, как выстроить здоровые отношения внутри семьи.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 15 мая, специалист подчеркнула, что процесс воспитания детей предполагает личностное развитие родителя и именно по этой причине говорят, что здоровые отношения внутри семьи требуют здоровых мамы и папы, которые являются равноправными партнерами.

«Все семьи разные, но во главе угла должны стоять здоровье и безопасность детей. Семья — это живая система, это уважение, любовь, забота о каждом без исключений», — напомнила эксперт.

По ее словам, родители должны уметь договариваться и ничего не пускать на самотек. Тур указала на то, что паттерны и травмирующий опыт родителей передаются детям, поэтому существует негласное правило, что мужчина и женщина при создании семьи обнуляют свою историю.

Эксперт добавила, что в семье должно быть место компромиссам, а основа семьи — это мир, вопреки ссорам и недомолвкам, а любовь — это большой труд.

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В этот же день Екатерина Тур назвала главный ключ к здоровым отношениям. По ее словам, построить здоровые отношения поможет искусство разговоров.

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