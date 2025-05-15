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К эксперименту по исламскому финансированию предложили добавить новые регионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Сбер» выступил за расширение эксперимента по исламскому финансированию в регионах РФ. На Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» старший вице-президент Олег Ганеев поддержал предложение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о расширении эксперимента на регионы, где это актуально.

Представитель «Сбера» подчеркнул, что исламское финансирование помогает привлечь как новых клиентов, так и вернуть тех, кто ранее ушел из банка.

«Мы наращиваем количество и объем сделок партнерского финансирования и активно развиваем это направление в России», — отметил Ганеев. По его словам, банк уже заключил более 62 тыс. контрактов на общую сумму 3,5 млрд рублей.

«15–20 субъектов РФ точно желают распространения эксперимента. Мы считаем, что это надо поддержать, где необходимо», — добавил он.

Эксперимент, стартовавший 1 сентября 2023 года, действует в четырех регионах РФ: Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике. В марте 2025 года в Госдуму поступил законопроект о продлении эксперимента на три года.

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