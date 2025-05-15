В Горловке из-за детонации суббоеприпаса НАТО пострадал человек
Мирный житель пострадал в результате взрыва суббоеприпаса от кассетного боеприпаса западного производства в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 мая сообщил мэр города Иван Приходько.
«Вследствие детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа «колокольчик» ранен мирный житель Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, использованные суббоеприпасы относятся к 155-миллиметровым артиллерийским боеприпасам стран НАТО, включая ракеты HIMARS. Уточняется, что украинские войска выпустили по Горловке не менее 23 снарядов такого калибра.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее в этот день сообщил, что мирный житель погиб при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.