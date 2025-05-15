Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности

Вооруженные силы Пакистана и Индии договорились продолжать укреплять доверие между своими армиями, чтобы понизить уровень боевой готовности. Об этом 15 мая сообщил представитель армии Индии.

«В дополнение к взаимопониманию, достигнутому командующими военными операциями Индии и Пакистана 10 мая, было решено продолжить меры по укреплению доверия с целью снижения уровня боевой готовности», — приводит слова представителя армии Индии The Economic Times.

Кроме того, вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар во время выступления в парламенте сообщил, что Индия и Пакистан договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая. Он уточнил, что командующие военными операциями двух стран провели телефонные переговоры и приняли новое совместное решение.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

10 мая Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве Вашингтона.