Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям

Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур дала советы по решению проблем в отношениях.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 15 мая, специалист указала на то, что построить здоровые отношения поможет искусство разговоров.

«Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — подчеркнула Тур.

По ее словам, люди в отношениях учатся и разговорам, и дипломатии, а затем на своем примере уже показывают это детям. Тур указала на то, что игнорируют обычно тех, кто не важен, или же когда просто не хочется погружаться в проблему. Тем не менее, если близкий «просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой». Нередко также требуется специалист, который «будет помогать переводить с языка одного на язык другого», чтобы пара достигла взаимопонимания.

5 мая психолог высшей квалификации, гипнотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что истинная любовь основывается на глубоком понимании, признании индивидуальных черт и постоянной поддержке друг друга. Он подчеркнул, что главное условие благополучных отношений — искреннее признание независимости личности партнера и совместное движение навстречу друг другу, сообщает 360.ru.

В апреле клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как построить здоровые отношения. По ее словам, помочь в их построении может понимание, что конфликты — нормальная часть отношений. Это способствует дальнейшему развитию.