Реклама
Прямой эфир
Мир
Мединский сообщил о настрое делегации РФ на поиск точек соприкосновения
Мир
Пакистан и Индия продлили режим прекращения огня до 18 мая
Армия
Путин продлил действие плана обороны России до 2027 года
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Мир
Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с Киевом
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Мир
Китай заявил о готовности военных углублять стратегическое взаимодоверие с РФ
Политика
В МИД РФ предупредили Швейцарию о негативных последствиях антироссийского курса
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Мир
Лавров усомнился в логике заявлений Макрона по конфликту на Украине
Мир
Аксенов призвал не относиться серьезно к мнению стран Запада по Крыму
Мир
В МИД РФ сообщили об отсутствии пострадавших россиян при столкновениях в Ливии
Мир
Захарова заявила о развитии РФ, несмотря на различные трудности от Запада
Мир
В ЕП одобрили введение пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из РФ
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям

Психосоматолог Тур: искусство разговора — ключ к здоровым отношениям
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур дала советы по решению проблем в отношениях.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 15 мая, специалист указала на то, что построить здоровые отношения поможет искусство разговоров.

«Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — подчеркнула Тур.

По ее словам, люди в отношениях учатся и разговорам, и дипломатии, а затем на своем примере уже показывают это детям. Тур указала на то, что игнорируют обычно тех, кто не важен, или же когда просто не хочется погружаться в проблему. Тем не менее, если близкий «просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой». Нередко также требуется специалист, который «будет помогать переводить с языка одного на язык другого», чтобы пара достигла взаимопонимания.

Узы мрака: как создать новые отношения после расставания
Психолог и сваха рассказали, почему мужчины могут тяжелее переживать развод, чем женщины

5 мая психолог высшей квалификации, гипнотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, что истинная любовь основывается на глубоком понимании, признании индивидуальных черт и постоянной поддержке друг друга. Он подчеркнул, что главное условие благополучных отношений — искреннее признание независимости личности партнера и совместное движение навстречу друг другу, сообщает 360.ru.

В апреле клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, как построить здоровые отношения. По ее словам, помочь в их построении может понимание, что конфликты — нормальная часть отношений. Это способствует дальнейшему развитию.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025