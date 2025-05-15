Роскомнадзор сообщил о штатной работе российских интернет-сервисов
Роскомнадзор 15 мая сообщил «Известиям», что ряд интернет-сервисов, в которых фиксировались сбои, работают штатно.
«15 мая с 18:40 до 18:55 (по мск) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда интернет-сервисов. В настоящее время сервисы работают штатно», — сказано в сообщении.
Пользователи сообщали о сбоях в работе некоторых российских интернет-сервисов ранее в этот день. Наблюдались сбои в работе финансовых учреждений — ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка. Также отмечались жалобы на неполадки в работе транспортной системы РЖД, маркетплейсов и соцсетей.