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Роскомнадзор сообщил о штатной работе российских интернет-сервисов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Роскомнадзор 15 мая сообщил «Известиям», что ряд интернет-сервисов, в которых фиксировались сбои, работают штатно.

«15 мая с 18:40 до 18:55 (по мск) Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда интернет-сервисов. В настоящее время сервисы работают штатно», — сказано в сообщении.

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Пользователи сообщали о сбоях в работе некоторых российских интернет-сервисов ранее в этот день. Наблюдались сбои в работе финансовых учреждений — ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка. Также отмечались жалобы на неполадки в работе транспортной системы РЖД, маркетплейсов и соцсетей.

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