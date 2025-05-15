Глава группы «Россети» обсудил с губернатором Мурманской области развитие энергосистемы региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили развитие энергосистемы Кольского Заполярья и электроснабжение перспективных арктических проектов. Как сообщили в пресс-службе компании, также рассмотрена проработка регуляторного соглашения, возможная консолидация сетевых активов.

«Мурманская область — ворота в Арктику, стратегически значимый регион, где решаются масштабные задачи. Группа «Россети» содействует этой работе, обеспечивает электроснабжение строящихся предприятий, участвует в выполнении плана «На Севере – жить!», который синхронизирован с нацпроектами. В этом году направим на модернизацию и развитие электросетей Мурманской области более 7,5 млрд рублей», — сказал Рюмин.

Как отметил глава «Россетей», многие задачи в регионе связаны с развитием транспортной и туристической инфраструктуры. Например, сейчас дочерняя компания «Россети Северо-Запад» строит электрокотельную для нового терминала аэропорта Мурманск. Еще один приоритет — выдача мощности для расширения железнодорожных подходов к порту Лавна. Кроме того, в 2026 году компания построит линию электропередачи и подстанцию 35 кВ для электроснабжения туристического кластера «Валла-Тунтури».

По словам Чибиса, «Мурманская область активно развивается». «За последние шесть лет вложено 1,5 трлн рублей инвестиций. И это не предел — в портфеле еще около 300 проектов. Мы прекрасно понимаем: каждому из них нужна современная инфраструктура, надежные и мощные источники энергии», — подчеркнул губернатор. По его словам, «Россети» планируют увеличить объем инвестиций в Мурманской области. «Договоренности, которых мы достигли сегодня, создают надежную основу для того, чтобы продолжать развивать и крупные проекты, и комфортную жизнь в арктических городах», — добавил он.

В перспективе завершится реконструкция транзита Кольской энергосистемы — ЛЭП 330 кВ «Мончегорск — Выходной», строительство подстанции 330 кВ «Арктика».