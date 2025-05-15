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Мерц назвал попытки запретить АдГ устранением политических конкурентов

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Попытки запретить в ФРГ партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) напоминают устранение политических конкурентов. Об этом 15 мая заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц, добавив, что скептически настроен по отношению к данной идее.

«Я всегда очень скептически относился к запрету политических партий. <…> Люди действуют «агрессивно» против свободного и демократического базового порядка. <…> По-моему, это слишком похоже на устранение политической конкуренции», — отметил он в интервью газете Die Zeit.

Как добавил Мерц, только представители исполнительной власти могут запрещать ту или иную партию, поскольку ее противоправное действие нужно тщательно доказать. Сам он всегда «внутренне сопротивлялся» идее процедуры запрета изнутри бундестага.

Действия предыдущего правительства по рассмотрению доклада федерального ведомства по охране Конституции относительно запрета АдГ, по его мнению, вызывают большие споры. Мерц отметил, что «недоволен тем, как идет этот процесс», который, похоже, займет еще несколько недель или месяцев.

«Старое правительство представило отчет без какого-либо фактологического анализа, который также был засекречен. Я не знаю содержания этого отчета и, честно говоря, не хочу его знать, пока МВД не даст на его основе свою оценку», — отметил канцлер.

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Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ 2 мая классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Партия 5 мая подала в суд на это федеральное ведомство за это решение. Газета Bild 8 мая сообщила, что контрразведка временно приостановила определение партии как правоэкстремистской до решения суда.

11 мая в Берлине несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за запрет партии «Альтернатива для Германии», такие же акции прошли в более 60 других городах ФРГ.

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