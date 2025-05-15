Экс-главе «Корпорации развития Курской области» продлили арест на три месяца

Суд продлил бывшему генеральному директору «Корпорации развития Курской области» Владимиру Лукину арест на три месяца. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лукина Владимира Валерьевича , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, на срок 3 месяца», — следует из публикации в Telegram-канале.

Как уточняет «Газета.Ru», Лукина этапировали в Москву для следственных действий. Суд рассмотрел материалы дела и оставил фигуранта в СИЗО до окончания расследования. При этом адвокаты требовали изменения меры пресечения, ссылаясь на отсутствие рисков побега, однако суд посчитал доводы недостаточными.

По делу о масштабном выводе средств 28 января задержали руководство «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, Игоря Грабина, Снежану Мартьянову. Они заключали госконтракты для строительства защитных сооружений в регионе, например блиндажей, огневых точек, опорных пунктов, противотанковых пирамид. Нанесенный ущерб оценивался более чем в 3 млрд рублей.

Также в коррупционной схеме принимали участие депутат Курской областной думы VII созыва Максим Васильев, экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Рессурс» и ООО «Торговый дом Курск», а также предприниматель из Москвы Иван Уткин.

Мещанский суд столицы 21 апреля арестовал Васильева, он пробудет под стражей до 19 июня.