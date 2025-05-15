В ЕС указали на нехватку ресурсов для перехвата танкеров в рамках санкций против РФ
Евросоюз (ЕС) не располагает достаточным количеством самолетов, кораблей и других ресурсов для начала миссии по перехвату танкеров в рамках антироссийских санкций. Об этом 15 мая сообщил глава военного комитета ЕС Роберт Бригер на брифинге по итогам встречи начальников генштабов стран объединения.
«Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии, но если такая задача будет поставлена, надо, чтобы у нас были необходимые ресурсы. Когда я смотрю на три проводящиеся морские миссии ЕС, <…> я вижу, что мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов», — заявил он на мероприятии, запись которого размещена на сайте Европейского совета.
Бригер отметил, что технику для подобной миссии необходимо «собирать заранее» по всему ЕС. По его словам, для выполнения этой задачи нужно 5–10 кораблей.
14 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 17-й пакет антироссийских санкций вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств. Внесенным в черный список танкерам запретят входить в порты ЕС.
В тот же день авиация НАТО и Военно-морские силы (ВМС) Эстонии совершили попытку захватить в нейтральных водах гражданское судно Jaguar, направлявшееся в Приморск под флагом Габона. На борту корабля находился 21 человек — граждане России, Индии и Мьянмы.