ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе одного из ключевых финансистов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в секторе Газа одного из ключевых финансистов радикального палестинского движения ХАМАС Джассера Хусейна Али Шамии. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба израильской армии.
«Неделю назад во время совместных действий Армии обороны Израиля в секторе Газа был ликвидирован <...> Джассер Хусейн Али Шамия. Он отвечал за сбор средств для военного крыла ХАМАС», — написали в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что с начала палестино-израильского конфликта Шамия отвечал за переводы денег военному крылу ХАМАС. Эти средства использовались для укрепления боевых подразделений движения, начисления зарплат и финансирования организации в целом.
Израиль 13 апреля нанес удар по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, целью которого был глава военного крыла ХАМАС Мухаммед Синвар. Он находился в подземном объекте, подвергшемся нападению под Европейским госпиталем. Отмечалось, что неизвестно, привела ли операция к его смерти, но на месте присутствовали и другие старшие члены организации.