В работе ряда российских сервисов произошли сбои
Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых российских интернет-сервисов. Об этом 15 мая свидетельствуют данные мониторинговой платформы Downdetector.
На сайте фиксируются многочисленные жалобы на перебои в работе популярных российских сервисов. Наибольшее количество обращений касается соцсетей, банков и мобильных операторов.
Кроме того, наблюдаются сбои в работе финансовых учреждений — ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка. Также отмечены жалобы на неполадки в работе транспортной системы РЖД и маркетплейсов.
Ранее, 7 мая, в Москве произошел сбой в работе ряда операторов мобильной связи. В частности, о неполадках в своих сетях «Известиям» сообщила пресс-служба мобильного оператора «Мегафон». Отмечалось, что сбой произошел по независящим от компании причинам. Также неполадки наблюдались в работе Т2, МТС и «Билайна».