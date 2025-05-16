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Врач-терапевт рассказала о причинах горечи во рту

Врач Симонова: горечь во рту может указывать на неврологические расстройства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Неприятный привкус во рту вызывает дискомфорт и может быть сигналом организма о нарушении работы некоторых систем. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова рассказала «Известиям» 16 мая о том, почему возникает горечь во рту, на какие заболевания и состояния она может указывать и что нужно делать, если она появилась.

«Механизм возникновения горечи во рту чаще всего связан с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. В норме перистальтика кишечника и нижний пищеводный сфинктер предотвращают процесс заброса желчи из двенадцатиперстной кишки и желудка в пищевод, но при недостаточности сфинктера в связи с этим заболеванием возникает характерный горький привкус во рту через небольшой промежуток времени после еды», — сказала она.

Еще одной причиной неприятного привкуса во рту могут быть неврологические расстройства, например нарушение вкусовых ощущений. Иногда горечь во рту возникает и при употреблении ряда продуктов: зелени, баклажана, редиса, жимолости; при приеме некоторых лекарственных средств, допустим, некоторых антибиотиков; при недостаточном водном режиме и, как следствие, обезвоживании; при наличии вредных привычек — курении и употреблении алкогольных напитков.

Кроме того, эксперт отметила, что у части пациентов, в 15–20% случаев, горечь возникает по неизвестным причинам: при тщательном обследовании органическую патологию не находят. Поэтому врачи могут рассматривать появление этого симптома как компонент психосоматических состояний, например тревожного расстройства.

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«Часто горечь во рту — не единственный симптом, поэтому важно обращать внимание и на другие проявления, которые в комплексе могут указывать на различные заболевания. Например, при таких дополнительных симптомах, как тошнота, рвота с примесью желчи, вздутие живота, запоры или диарея можно заподозрить панкреатит; наличие боли в правом подреберье, особенно после приема жирной пищи, может указывать на желчекаменную болезнь или холецистит», — указала Симонова.

Среди базовых рекомендаций при возникновении горечи во рту можно отметить следующие: тщательная гигиена ротовой полости — важно не забывать чистить язык щеткой и использовать ополаскиватель для полости рта; коррекция питьевого режима — не менее 1,5–2 л в сутки жидкости при отсутствии противопоказаний; соблюдение рационального питания, а также исключение из меню, особенно на ближайшее 12–24 часа, острого, жирного, кофе.

«В 60% случаев появление проходящей горечи связано с погрешностями в питании, не требующих лечения. Однако если симптом длится более трех-пяти дней, сопровождается другими жалобами, например тошнотой, или не проходит после изменения диеты, то стоит обратиться к врачу-терапевту. Срочная консультация требуется, если помимо горечи во рту есть какой-либо из симптомов: пожелтение кожи и склер глаз, рвота с примесью крови, снижение веса на 5–10% от массы тела за четыре недели, лихорадка», — добавила специалист.

Ранее, 16 апреля, терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова рассказала «Известиям», что полное отсутствие налета на языке и вид красного гладкого языка может сигнализировать о серьезном дефиците витамина В12. Также он может измениться после сна из-за снижения слюноотделения или при употреблении красящих продуктов, таких как кофе или черный чай.

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