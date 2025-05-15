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СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине

Politico: ЕС боится альянса Румынии, Венгрии и Словакии против помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Чиновники в Евросоюзе (ЕС) обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберта Фицо, а также лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, лидирующий в первом туре выборов президента Румынии, могут объединиться, чтобы помешать продолжению поддержки Украины со стороны ЕС. Об этом 15 мая сообщила газета Politico.

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний бунтарь (Симион. — Ред.) присоединится к <...> Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — говорится в статье.

Указывается, что, если Румыния поддержит позиции Венгрии и Словакии по Киеву, для Европы это станет «горьким ударом». При прежнем правительстве Бухарест считался «стойким приверженцем ЕС и НАТО», отмечает «Газета.Ru».

«Черноморская страна с населением 19 млн человек до сих пор была стойким сторонником ЕС и альянса НАТО. В отношении же Симиона существуют опасения, что он может быстро раскачать лодку», — отметили в Politico.

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Орбан ранее в этот день призвал к отказу от предложенного Еврокомиссией (ЕК) ускоренного принятия Украины в ЕС, сославшись на бесповоротность этого процесса. До этого, 25 апреля, политик отметил, что страны Евросоюза не стремятся завершать конфликт на Украине, несмотря на мирные инициативы урегулирования США. По словам Орбана, венгерская оппозиция в Брюсселе хочет, чтобы Будапешт внес $125 млн на военную помощь Киеву, демонстрируя очевидный «серьезный военный психоз».

Симион 12 мая, в свою очередь, предупредил, что стремится к союзу с Орбаном. Политик назвал себя еврореалистом и подчеркнул, что не является евроскептиком.

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