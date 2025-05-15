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Суд арестовал замглавы департамента Минтранса Луговенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко арестован по делу об ограничении конкуренции. В картотеке Мещанского суда Москвы сообщается, что под стражу он был заключен 13 мая.

В отношении Луговенко возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции лицом с использованием своего служебного положения»).

В Минтрансе ТАСС сообщили, что министерство окажет полное содействие следственным органам в связи с арестом Луговенко.

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Ранее в этот день суд арестовал мэра Новочеркасска Юрия Лысенко. Чиновник подозревается в получении взятки в размере 8 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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