В МИД РФ предупредили Швейцарию о негативных последствиях антироссийского курса

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 15 мая провел встречу с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг, в ходе которой указал на негативные последствия антироссийской политики.

«Акцентирован отход конфедерации от принципов нейтралитета и встраивание в антироссийский курс НАТО и ЕС с самыми негативными последствиями для состояния двусторонних отношений», — сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Уточняется, что также состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. С российской стороны были изложены оценки причин «удручающего» положения в ОБСЕ и «деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе».

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая заявил, что ожидает восстановления конструктивных отношений с европейскими государствами. Он уточнил, что это должно коснуться и тех государств, которые всё еще не отказались от антироссийской риторики. Однако президент России обратил внимание на то, что ряд государств продолжают пытаться разговаривать с РФ языком ультиматумов даже в дни празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.