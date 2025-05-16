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Названы главные причины отказа россиян от чаевых

Исследование: главная причина отказа россиян от чаевых — антисанитария в кафе
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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Главные причины отказа россиян от чаевых — антисанитария (34%), неаккуратность персонала (32%), грубость сотрудников (30%), высокие цены в заведении (21%) и просьбы о денежной благодарности (19%). Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса чаевых «Плавно», с которыми ознакомились «Известия» 16 мая.

При этом эксперты выяснили, что даже если чаевые уже включены в счет, 89% россиян всё равно поблагодарят работников.

Вместе с тем 38% респондентов считают чаевые важной доплатой к зарплате сотрудников сферы услуг, 23% — выражением личной благодарности, а 29% называют их излишней тратой. Личное обаяние работника влияет на решение лишь 56% опрошенных.

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Треть россиян (32%) оставляют чаевые независимо от качества сервиса, тогда как 45% отказываются платить, если остались недовольны обслуживанием. В случаях, когда под рукой нет мелочи, 39% используют сервисы электронных чаевых, 30% не оставляют ничего, а 19% дают больше.

Кроме того, больше трети участников опроса (37%) считают, что чаевые как часть зарплаты сотрудников должны регулироваться законом, 27% называют их мировой практикой, а 19% — несправедливостью. При этом 33% готовы оставлять чаевые чаще, если это улучшит условия труда работников, 21% — если гарантирует лучший сервис, а 28% не изменят свои привычки.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что Минэкономразвития запустил пилотный проект, в ходе которого общепит Москвы начнет получать публичную оценку. Надзорные органы будут проверять, как кафе или ресторан соблюдает все нормативные требования, получить оценку можно будет по итогам плановых проверок или профилактических визитов.

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