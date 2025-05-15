В Ленинградской области раскрыли убийство 16-летней давности

Убийство 16-летней давности раскрыли в Ленинградской области. По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний мужчина. Об этом 15 мая сообщил источник «Известий».

«В августе 2009 года в лесном массиве Кировского района нашли труп 24-летнего молодого человека со сквозным огнестрельным ранением головы. Его личность удалось установить только благодаря генетической экспертизе», — рассказал собеседник издания.

В ходе многолетнего расследования оперативникам удалось собрать доказательства против подозреваемого. Его задержали в деревне Большое Сергелево, где он всё это время проживал. Мужчина признался в содеянном.

5 мая сообщалось, что мужчина, нанесший смертельные травмы своей девушке 28 лет назад, предстанет перед судом в Красноярском крае. Трагедия произошла в городе Ачинске в 1997 году, когда пьяный 25-летний мужчина толкнул с лестничной площадки свою девушку в ходе ссоры. В результате женщина выбила телом окно на площадке между третьим и четвертым этажами и упала вниз. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.