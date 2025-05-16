Почти половина россиян заявила о желании жить в небоскребе

Приобрести квартиры в высотном доме хотели бы 49% россиян, решающим фактором для 40% опрошенных являются панорамные виды, еще для 20% весомы архитектура и футуристичный облик таких домов. Это следует из данных исследования компании MR, с которым 16 мая ознакомились «Известия».

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов, 25% участников отметили, что при выборе квартиры для них важно наличие системы очистки воздуха. Кроме того, 17% рассказали, что небоскребы зачастую обладают привлекательным набором внутренней инфраструктуры: благоустроенной зеленой территорией, фитнес-центрами с бассейнами и спа, эксплуатируемыми крышами с видовыми террасами, комфортными лобби с зонами для отдыха и переговорными.

«Концепция «вертикального города» находит всё больше сторонников и среди покупателей новостроек. В ближайшие годы инфраструктура небоскребов будет развиваться активнее, появятся новые форматы сервисов, ориентированные на индивидуальные потребности жителей», — отмечает заместитель генерального директора по стратегии и продукту компании MR Жанна Махова.

18 апреля «Известия» ознакомились с исследованием компании «Аеон девелопмент», которое показало, что почти половина жителей крупных городов в России ежемесячно откладывают сумму до 100 тыс. рублей для покупки квартиры. При этом более трети респондентов отметили, что каждый месяц накапливают более 200 тыс. рублей на приобретение жилья.