Шеф-повар рассказал о необычных блюдах с щавелем

Кроме распространенных салатов и супов из щавеля получатся отличные легкие соусы, квасы и заправки. При использовании в гарнирах он сочетается абсолютно со всеми продуктами, об этом гастрономическому проекту «Известий» «Еда без границ» рассказал бренд-шеф ресторана «Черная лисичка», специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный.

На прилавках эта трава с приятными лимонными нотками во вкусе появляется как раз во второй половине мая.

«С гастрономической точки зрения щавель стал пользоваться большой популярностью буквально лет пять назад. Самое распространенное его применение — в супах и салатах, а самое экстравагантное — в десертах», — пояснил собеседник «Известий».

Продукт отличается сезонностью, причем каждый новый урожай содержит большое количество витаминов и микроэлементов, полезных организму после зимнего сезона. В том числе это витамины группы A и B, аскорбиновая кислота, железо и фтор.

Всего существует три разновидности щавеля: садовый, французский (щитковидный) и с красными прожилками. В гастрономии чаще всего используется именно французский, рассказал Андрей Колодяжный. Выбирать продукт необходимо внимательно, советует эксперт.

«Для начала оцените внешний вид листиков, внимательно рассмотрите их на предмет поражения разными насекомыми, нет ли на них дырочек или наростов, однородная ли окраска, — рекомендует бренд-шеф. — Лучше всего выбирать щавель с небольшими листьями, на которых не должно быть влаги».

На ощупь такие листья должны быть упругими и плотными, ни в коем случае не вялыми.

Среди необычных вариантов приготовления — хрустящий салат из щавеля в сочетании со спаржей, рассказал Андрей Колодяжный. Использовать кисловатые листья можно даже в десертах — особенно хорошо он раскрывается в паре с шоколадом, за счет контраста сладкого и кислого.

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