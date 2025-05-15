США ввели исключения из антироссийских санкций для КТК и «Тенгизшевройл»
Минфин США разрешил проводить операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и казахстанской компанией «Тенгизшевройл». Соответствующая лицензия 15 мая была опубликована на сайте американского ведомства.
«Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года, принятым в соответствии с разделом 1(a)(ii) исполнительного указа 14071 («Запрет на нефтяные услуги»), которые связаны с Каспийским трубопроводным консорциумом или проектами «Тенгизшевройл», разрешены», — указано в документе.
Срок действия предыдущей лицензии № 121 истекает 28 июня 2025 года.
В ноябре прошлого года генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что влияние санкций США на нефтегазовый проект «Сахалин-2» недопустимо из-за его энергетической важности.