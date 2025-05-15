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СМИ сообщили о готовности Ирана поставлять уран в другие страны при отмене санкций

Reuters: Иран будет поставлять уран за границу, только если США снимут санкции
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Фото: TASS/Ross D. Franklin
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Иран готов отправить свой уран за границу при условии, что США снимут санкции. Об этом 15 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

Указывается, что Тегеран направит уран в другие страны в том случае, если санкции США будут сняты «проверяемым и эффективным образом». При этом собеседник Reuters заявил, что Иран пока не получал от американской стороны предложений по разрешению разногласий.

Кроме того, главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани сообщил телеканалу NBC, что в случае отмены санкций США исламская республика готова взять обязательство больше не производить ядерное оружие и избавиться от запасов урана, который может быть использован как материал для него,

Шамхани также подчеркнул, что Иран может согласиться на контроль международными инспекторами процесса обогащения урана, который будет использоваться в мирных целях.

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Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Тегераном по ядерному оружию. Как отметило агентство Reuters, в переговорах между странами еще присутствуют пробелы, которые необходимо устранить.

11 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Он также рассказал о планах дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения на переговорах с американской стороной.

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