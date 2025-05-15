В Белгородской области от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель

В результате детонации сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Щебекино Белгородской области пострадал мужчина. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую Центральную районную больницу (ЦРБ), где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В этот же день в результате атаки дрона ВСУ по коммерческому объекту в городе Валуйки Белгородской области пострадал мирный житель Уточняется, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте, от госпитализации раненый отказался.