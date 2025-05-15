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В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу совета РФ — НАТО

Захарова: Москва не получала предложений возобновить работу совета РФ — НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Москва не получала никаких предложений о возобновлении работы совета Россия — НАТО, которое США якобы включили в свой проект сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 15 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надо понять, о чем идет речь сначала. Я не видела никаких официальных заявлений, никаких конкретных предложений», — приводит слова дипломата на полях мероприятия в Госдуме «РИА Новости».

Агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник ранее в этот день сообщило, что США дополнили свое предложение по мирному решению конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия — НАТО.

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Совет фактически прекратил свою работу в январе 2022 года, проведя последнее заседание. Основной задачей этой структуры было сотрудничество в сфере военно-политического взаимодействия между Россией и альянсом.

Директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников 13 января рассказал «Известиям», что еще в 2014 году члены Североатлантического альянса прекратили сотрудничество в рамках СРН в одностороннем порядке. НАТО сама отказалась от нормальных контактов и механизмов диалога с РФ.

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