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Пакистан и Индия продлили режим прекращения огня до 18 мая

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Фото: REUTERS/Sharafat Ali
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Пакистанские и индийские военные договорились продлить режим прекращения огня до 18 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар во время выступления в парламенте страны.

«После обсуждений прекращение огня было продлено сначала до 12 мая, затем до 14 мая, а теперь продлено еще и до 18 мая», — приводит его слова телеканал Samaa.

Он уточнил, что договоренность о прекращении огня была достигнута во время нового телефонного разговора командующих военными операциями двух стран.

Дар также заявил о победе Пакистана в вооруженном конфликте и уничтожении шести самолетов ВВС Индии и одного беспилотника.

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Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибли 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

10 мая Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве США.

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