Каждый пятый опрошенный россиян рассказал о намерении обменять дачу на квартиру

Каждый пятый россиян хотел бы выставить на продажу дачу с целью покупки квартиры в Москве. При этом каждый третий (33%) оценивает рыночную стоимость своей загородной недвижимости в сумму от 6 млн до 10 млн рублей, следует из исследования компании Level Group, с которым ознакомились «Известия» 16 мая.

При этом 31% респондентов считают, что их дача стоит от 3 млн до 6 млн рублей, а каждый четвертый (26%) уверен, что стоимость составляет больше 10 млн рублей.

«Учитывая среднюю стоимость 1 кв. м в новостройке комфорт-класса в столице на уровне 377 тыс. рублей, для покупки однокомнатной квартиры необходим бюджет в 12 млн рублей. Поэтому, продав дачу стоимостью от 6 млн рублей, можно приобрести жилье в новостройке в ипотеку с 50% и более первоначальным взносом», — сказал руководитель отдела ипотеки компании Юлиан Овечкин.

Большинство (55%) тех, кто готовы продать дачу с целью покупки квартиры в Москве, имеют загородную недвижимость в Подмосковье или в непосредственной близости от столицы. Так, у каждого третьего (35%) дача в дальнем Подмосковье (более 40 км от МКАД), 16% — в ближнем Подмосковье (в пределах 40 км от МКАД), еще 4% — примерно в 10–20 км от Москвы. Вместе с тем 45% опрошенных поделились, что имеют такой дом в другом регионе России. При этом 22% — на расстоянии более 40 км от города, 9% — в пределах 40 км.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилья на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».