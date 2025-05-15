В Удмуртии мужчина убил женщину и хранил части ее тела на балконе

В Удмуртии правоохранители в ходе обыска обнаружили фрагмент женского тела на балконе у мужчины, который подозревается в убийстве. Об этом 15 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе обыска на балконе задержанного был обнаружен фрагмент женского тела», — указано в ее Telegram-канале.

Уточняется, что в марте этого года мужчина задушил свою знакомую. Ее тело пролежало на балконе в квартире злоумышленника около двух месяцев. В мае подозреваемый расчленил его и выбросил некоторые части в мусорный бак. Как сообщает Волк, фрагменты погибшей обнаружили позже в распределительном центре предприятия по переработке мусора города Глазов.

С помощью исследования ДНК сотрудники МВД установили личность погибшей. Ею оказалась 44-летняя жительница поселка Балезино в Удмуртии.

Сообщается, что следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее, 28 апреля, обнаружили труп девушки с ножевым ранением в области сердца возле дома в столичном районе Южное Медведково. В тот же день правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве. Оказалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с девушкой, ударил ее ножом в область сердца, а после сбросил тело из окна квартиры.