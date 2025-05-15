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Продажи авто с пробегом в кредит в РФ сократились в три раза

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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За первые четыре месяца 2025 года в России было выдано 119 тыс. залоговых кредитов на легковые автомобили с пробегом, что на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (307 тыс.). Об этом 15 мая в своем Telegram-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В денежном выражении падение еще более ощутимое. Финансовая емкость этого сегмента рынка упала с 425 млрд за первые 4 месяца 2024 года до 142 млрд в этом году. То есть на 66%, или ровно в три раза. В апреле динамика снижения показателей аналогичная нарастающему итогу», — написал Целиков, ссылаясь на данные совместного проекта «Автостат-Frank».

Основными причинами снижения аналитик назвал высокую ставку по кредитам (среднее значение в 2025 году — 26,5%) и низкий процент одобрения заемщиков (26%). При росте ставки процент одобрения снижается. При этом, в отличие от рынка новых автомобилей, в сегменте б/у проценты по кредиту никто не спонсирует, указал он.

Средняя цена кредита на автомобиль с пробегом (1,19 млн рублей) оказалась выше средневзвешенной цены машины (1,13 млн рублей), средний срок кредита увеличился до 6,3 года.

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Ранее в этот день сообщалось, что выдача автокредитов в апреле 2025 года сократилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем уменьшился на 39%.

Также 15 мая стало известно, что в апреле 2025 года средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили опустилась до 17% годовых, этот показатель оказался минимальным с октября 2023 года. Снижение ставки происходит пятый месяц подряд.

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