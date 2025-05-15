СМИ исключили присутствие Зеленского на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский не будет лично участвовать в переговорах в Стамбуле, вместо этого он направит туда делегацию. Об этом 15 мая сообщила газета Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

«Сам Зеленский не поедет в Стамбул», — сообщает агентство, передавая слова высокопоставленного украинского чиновника.

Уточняется, что вместо этого президент Украины отправит представителей страны в Стамбул для встречи с российской делегацией.

В этот же день Зеленский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров возглавит делегацию на переговорах в Стамбуле. Глава киевского режима подчеркнул, что ключевой темой переговоров станет обсуждение возможного прекращения огня.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 мая назвал интригой текущие события, связанные с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в турецкий город для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.