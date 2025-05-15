Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от встречи по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг, 15 мая, заявил, что отказ всех послов стран — членов Европейского союза (ЕС) прийти на встречу с ним и участвовать в открытой дискуссии по Украине является позорным поступком.

«Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского союза и представителя Европейского совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались», — сказал он во время заседания Дипломатического клуба.

Лавров подчеркнул, что встречи с европейскими послами происходят крайне редко и касаются очень ограниченного круга вопросов. Министр указал, что такой отказ участвовать в обсуждении украинской проблемы является «позорищем» для любого дипломата. Он добавил, что в настоящее время контакты с ними не поддерживаются.

В этот же день Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для обсуждения с Киевом и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.