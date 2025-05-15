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Forbes сообщил о заработке Роналду в размере $275 млн за год

Роналду остается самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, за прошедший год он заработал $275 млн. Об этом 15 мая сообщил журнал Forbes.

«Уже третий год подряд (и в пятый раз за десять лет) Криштиану Роналду становится самым высокооплачиваемым спортсменом в мире <…> За последние 12 месяцев, считая как зарплату в саудовском клубе «Аль-Наср», так и доходы за пределами поля, Роналду заработал примерно $275 млн до вычета налогов и агентских гонораров», — говорится в публикации.

Второе место в рейтинге занял баскетболист Стефен Карри из «Голден Стэйт», общий заработок которого составил $156 млн. На третьей позиции располагается британский боксер Тайсон Фьюри с доходом $146 млн.

Forbes отметил, что в совокупности десять самых высокооплачиваемых спортсменов мира заработали в прошлом году $1,4 млрд. Это рекордный показатель с 1990 года.

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Портал Sportico 22 апреля сообщил, что аргентинский футболист Лионель Месси занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, заработав за карьеру $1,85 млрд с учетом инфляции. Победителем рейтинга с отрывом почти в 1,5 раза от второго места стал баскетболист Майкл Джордан, заработавший $4,15 млрд.

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