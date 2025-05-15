Президент РФ Владимир Путин возглавил попечительский совет Российской академии наук (РАН). Соответствующий указ опубликован 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства также утвердил прилагаемый состав попечительского совета академии. В него вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент РАН Геннадий Красников.

Согласно данным документа, указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин 5 мая утвердил состав наблюдательного совета «Движения первых». Председателем является глава государства, а его заместителем стал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав совета также вошли вице-премьер России Татьяна Голикова, глава Росмолодежи Григорий Гуров, министр просвещения Сергей Кравцов, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и др.