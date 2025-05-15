Эрдоган указал Зеленскому на необходимость справедливого мира на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским усилия по завершению конфликта на Украине справедливым миром. Об этом 15 мая сообщило управление коммуникации Турецкой Республики.

«Президент [Эрдоган] подчеркнул, что на нынешнем этапе ход <конфликта> требует решения путем прямых переговоров и что достижение соглашения по минимальной общей позиции имеет решающее значение для предотвращения дальнейших человеческих жертв», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

Эрдоган также заявил украинскому коллеге, что у того есть историческая возможность начать мирные переговоры с Россией. Президент Турции заявил, что Анкара придает большое значение поддержанию открытых каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира.

Ранее в тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинскими представителями и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле. Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.

Зеленский, в свою очередь, направил на встречу с представителями РФ делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. При этом, по словам президента Украины, контакты планируются не только с Россией, но и с Турцией и США.