Вагенкнехт назвала безумием намерение властей ФРГ повысить расходы на оборону

Лидер германской партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 15 мая назвала безумием стремление властей ФРГ к повышению расходов на оборону стран НАТО по предложению президента США Дональда Трампа.

По данным телеканала Tagesschau, ранее в этот день министр иностранных дел Германии Йохан Вадефул заявил, что поддерживает стремление к повышению расходов на оборону стран Североатлантического альянса до 5% от их ВВП.

«Вадефул хочет подчиниться Трампу и потратить 5% ВВП, то есть почти каждый второй евро федерального бюджета, на военные нужды. <...> Это просто безумие! Без резкого сокращения пенсий, трат на здравоохранение и образование невозможно финансировать это гигантское обновление», — написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По словам лидера партии, страны НАТО тратят на армию около $1,5 трлн. Вагенкнехт подчеркнула, что Германии необходима независимая политика в интересах ее граждан.

В январе Трамп заявил, что будет добиваться того, чтобы государства – члены Североатлантического договора увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП, а также тратили больше Вашингтона на поддержку Украины.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с главой Пентагона Питом Хегсетом, по итогам которого пообещал увеличить оборонные расходы альянса.