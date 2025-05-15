В результате атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель

В результате атаки беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по коммерческому объекту в городе Валуйки Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ВСУ атаковал территорию коммерческого объекта. Пострадал мирный житель», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что мужчине диагностировали баротравму, медики оказали помощь на месте, от госпитализации раненый отказался.

По словам губернатора, от детонации дрона также загорелось оборудование — возгорание ликвидировано.

Гладков 14 мая сообщил, что в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области мужчина получил ранения. По словам главы региона, у пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины. Медики оказали ему всю возможную помощь, добавил губернатор.