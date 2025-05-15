Зеленский сообщил о назначении Умерова главой делегации на переговорах в Стамбуле

Министр обороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Об этом 15 мая сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в состав делегации не войдут глава СБУ и начальник генерального штаба. Вместе с тем планируются встречи не только с российской стороной, но также с представителями США и Турции.

Он подчеркнул, что ключевой темой переговоров станет обсуждение возможного прекращения огня. Также Зеленский заявил, что, если Россия не продемонстрирует готовность к разговору, Киев будет настаивать на усилении давления на Москву.

Украинская делегация, по словам украинского президента, останется в Стамбуле до 16 мая.

В этот день сообщалось, что переговоры между делегациями РФ и Украины в Стамбуле могут начаться не ранее чем через два часа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Президент России Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.